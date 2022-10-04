الجالية الفلسطينية في فلوريدا تقدم مساعدات للمتضررين من الاعصار "إيان"

الوكيل الاخباري - باشرت الجالية الفلسطينية في ولاية فلوريدا، تقديم المساعدات للمتضررين من إعصار "ايان" الذي ضرب ولاية فلوريدا نهاية الأسبوع الماضي.

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وأوضح مدير المركز الإسلامي في مدينة تامبا حاتم فريز لـ"وفا"، أنه تم جمع التبرعات والمساعدات العينية الضرورية، مشيرا إلى أن الجالية ستقوم خلال الايام القادمة بتكثيف جمع المساعدات لإغاثة المتضررين والمصابين من الاعصار، وتقديم المساعدات للعائلات التي تركت منازلها، وتقديم وجبات الطعام الساخنة التي تقدر يومياً بـ 1000 وجبة في المناطق التي يمكن الوصول إليها.



وتجاوز عدد الوفيات نتيجة الإعصار "إيان" في فلوريدا، ونورث كارولينا، وساوث كارولينا إلى ما يزيد على 100 حالة.

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