الجامعة العربية تدين مجزرة نابلس

الوكيل الاخباري - دانت الجامعة العربية ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مدينة نابلس، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة نحو 100 آخرين.



وحمّل الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح صحافي اليوم، سلطات الاحتلال والحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة المسؤولية عن هذه المجزرة الرهيبة والجريمة النكراء.

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