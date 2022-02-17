الحركة الأسيرة: معركتنا لن تتوقف حتى يتراجع الاحتلال عن إجراءاته القمعية

الوكيل الإخباري-أكدت الحركة الأسيرة، اليوم الخميس، إن خطواتها التصعيدية لن تتوقف، حتى تتراجع إدارة سجون الاحتلال عن إجراءاتها القمعية.

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وقالت الحركة الأسيرة في بيان صحفي اليوم الخميس، "نتواصل معكم في يومنا الثاني عشر من المواجهة المباشرة والتصدي المستمر لإدارة سجون الاحتلال، التي سعت وتسعى لفرض إجراءات وسحب إنجازات راكمتها حركتنا الوطنية الأسيرة على مدار عشرات السنين".



وأضافت "معركتنا مع المحتل في داخل الأسر لم تتوقف يوما ولن تتوقف، ولكنها تشهد مراحل من التصعيد، وفي هذه الأيام تعيش السجون حالة من التصعيد والغليان لم تشهده من فترة طويلة، ونواجه هذا التصعيد بوحدة حال لم يسبق لها مثيل من قبل أيضا".



ودعت أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، إلى الالتفاف حول قضية الأسرى، والمشاركة في كل ما يتم الدعوة إليه من فعاليات من المؤسسات العاملة في مجال الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية.



ودعت الحركة الأسيرة وزارة الأوقاف وخطباء المساجد لتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن الأسرى وانتفاضتهم خاصة المرضى منهم ومعاناتهم، والمشاركة في مسيرات الغضب التي ستنطلق من كافة مساجد الوطن دعما وإسنادا لهم.



وشددت على ضرورة الوحدة الوطنية ورص الصف ونبذ كل الخلافات، حتى تتحقق وحدة حقيقية تصل بنا إلى برِّ الحرية والاستقلال.



وفا

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