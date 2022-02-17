الأسير محمد مصلح يدخل عامه الـ21 في الأسر

الوكيل الإخباري-دخل الأسير محمد عبد الرحمن مصلح "أبو سطحة" (44 عامًا) من مدينة البيرة، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

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وكان الأسير مصلح قد اعتقل بتاريخ 17/2/2001، خلال عملية اقتحام واجتياح واسعة لمدينة البيرة، فيما هدمت قوات الاحتلال منزله بعد اعتقاله، والذي كان يؤوي زوجته وطفله أحمد الذي كان يبلغ من العمر حينها أربعة أشهر، وبعد عامين أصدرت محكمة عوفر العسكرية بحقه حكماً بالسجن المؤبد 9 مرات و50 عاماً .



وتعرض الأسير مصلح للعديد من العقوبات خلال سنوات اعتقاله، والمتمثلة بحرمانه من زيارة زوجته إلا على فترات متباعدة، كما توفيت والدته عام 2017، ولم يسمح له بإلقاء نظرة الوداع عليها.

وفا