الخميس 17-02-2022
الوكيل الاخباري

اربعيني يحرق نفسه في صويلح والأمن يحقق

الخارجية تدعو ذوي مواطن لمراجعتها لأمر هام

بعد السماح لفئتين فقط من غير السعوديين أداء الحج .. الأوقاف للوكيل: ننتظر الخطاب الرسمي

مؤتمر صحفي بعد قليل في رئاسة الوزراء للإعلان عن الإجراءات التخفيفية

عقل يطالب بتثبيت اسعار المحروقات 6 اشهر

الحكومة تبحث زيادة التبادل التجاري مع مصر

وزير الزراعة يشارك في المؤتمر الدولي للتمور

بدء الطعون بطلبات الترشح للانتخابات المقبلة أمام المحاكم

الجيش: مقتل 30 مهربا منذ تغيير قواعد الاشتباك

الأرصاد: تساقط للثلوج على المرتفعات يوم السبت - تفاصيل

الخميس، 17-02-2022 02:31 م

الأسير محمد مصلح يدخل عامه الـ21 في الأسر

thumb


الوكيل الإخباري-دخل الأسير محمد عبد الرحمن مصلح "أبو سطحة" (44 عامًا) من مدينة البيرة، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

اضافة اعلان


وكان الأسير مصلح قد اعتقل  بتاريخ 17/2/2001، خلال عملية اقتحام واجتياح واسعة لمدينة البيرة، فيما هدمت قوات الاحتلال منزله بعد اعتقاله، والذي كان يؤوي زوجته وطفله أحمد الذي كان يبلغ من العمر حينها أربعة أشهر، وبعد عامين أصدرت محكمة عوفر العسكرية بحقه حكماً بالسجن المؤبد 9 مرات و50 عاماً .


وتعرض الأسير مصلح للعديد من العقوبات خلال سنوات اعتقاله، والمتمثلة بحرمانه من زيارة زوجته إلا على فترات متباعدة، كما توفيت والدته عام 2017، ولم يسمح له بإلقاء نظرة الوداع عليها.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مطاردة-الأسرى-المحررين-الستة-وصلت-لطريق-مسدود

الاحتلال يرفع حكم أسير من بلدة برقين من 28 عاما إلى 30

20191126071821

الحركة الأسيرة: معركتنا لن تتوقف حتى يتراجع الاحتلال عن إجراءاته القمعية

03093831800664613861373011630203

هيئة الأسرى: 3 حالات مرضية في عسقلان يعيشون أوضاعا صحية مأساوية

9999161871

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من بلدة أبو ديس

6209411e2b18d

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

e8de3e7f97e16f8b0c564468bb891855

مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

أخبار متعلقة
OIP (2)

الأسير محمد غوادرة من جنين يدخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال

1023747107

الاحتلال يرفض السماح لمسؤول فلسطيني بزيارة الأسير المريض ناصر أبوحميد

157086194538637900

هيئة الأسرى وجمعية أطباء الأسنان العرب توقعان اتفاقية لعلاج الأسرى في سجون الاحتلال

9999158396

الأسير عماد سرحان من حيفا يدخل عامه الــ21 في الأسر

72021249320247025142

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من مخيم الجلزون شمال رام الله

xPNuC

الاحتلال يسلم أسيراً محرراً من بيت ريما بلاغا لمراجعة مخابراته