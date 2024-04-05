الجمعة 05-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 05-04-2024 12:23 م

الخارجية البولندية تستدعي السفير الإسرائيلي

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الوكيل الإخباري- استدعت الخارجية البولندية السفير الإسرائيلي في وارسو بشأن مقتل عامل إغاثة في غزة.اضافة اعلان


ويوم أمس قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن على إسرائيل الاعتذار عن مقتل عامل إغاثة بولندي في غزة وتقديم معلومات وافية لما حدث، كما طالبها بدفع تعويض عن مقتله.

ويم الثلاثاء أعلنت منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) وقف عملياتها مؤقتا وبشكل فوري في قطاع غزة، بعد مقتل 7 من أعضاء فريقها بغارة جوية إسرائيلية.

وأوضحت المنظمة الإغاثية أن القتلى السبعة من أستراليا وبولندا وبريطانيا، وبعضهم لديهم جنسيات مزدوجة .

 




 

 


 

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