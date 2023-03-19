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الأحد، 19-03-2023 12:46 م

الخارجية الفلسطينية تدين محاولة اعتداء المستوطنين على كنيسة بالقدس

الخارجية الفلسطينية2


الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، محاولات عدد من المستوطنين المتطرفين اليهود الاعتداء على كنيسة "قبر العذراء مريم"، في مدينة القدس المحتلة.

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واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، اليوم الأحد، أن تكرار ومواصلة هذه الاعتداءات جرائم تندرج في إطار الاستهداف الإسرائيلي الرسمي للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفي إطار عمليات أسرلتها وتهويدها ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية عليها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، واستهداف هويتها الحضارية ومحاولة تغيير معالمها بقوة الاحتلال.


ودعت إلى تدخل دولي فاعل لوقف تغول الاحتلال والمستوطنين المتطرفين على الشعب الفلسطيني عامة والقدس ومقدساتها بشكل خاص، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

 

وفا


 




 

 


 

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