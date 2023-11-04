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ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 9488 شهيداً

السبت، 04-11-2023 12:10 م

الخارجية الفلسطينية ترحب بموقف هندوراس المندد للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني

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الوكيل الاخباري - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بموقف جمهورية هندوراس المندد للإبادة الجماعية والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، بدءا باستدعاء سفيرها لدى دولة الاحتلال للتشاور.

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وقالت الوزارة، في بيان، صدر اليوم السبت، إن هذا الموقف يعبر عن "مسؤولية هندوراس العالية" كعضو في المجتمع الدولي، بأخذها خطوات ملموسة لوقف العدوان المستمر بحق الشعب الفلسطيني، وفي تكريس حق الشعب الفلسطيني في الحياة، والعدالة، والحرية.


وأعربت عن أملها من أن تستكمل هندوراس هذا الموقف المبدئي بخطوات أخرى، للعدول عن قرارات حكومتها السابقة بنقل سفارتها لدى دولة الاحتلال الى القدس، وأن تتخذ باقي الدول مواقف شجاعة مشابهة، واعادة النظر في علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة الاحتلال التي ترتكب أفظع الجرائم بحق الانسانية والتي تتطلب المحاسبة الفورية.

 

وفا

 

 


 




 

 


 

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