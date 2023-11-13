الخارجية الفلسطينية تطالب الدول بإدانة تبريرات المتطرف بن غفير لقتل المدنيين الفلسطينيين

الوكيل الاخباري - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدول كافة بإدانة تبريرات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وأتباعه لقتل المدنيين الفلسطينيين.

اضافة اعلان



وترى الوزارة، في بيان، صدر اليوم الإثنين، أن المجتمع الدولي فشل في توفير الحماية لشعبنا الأعزل، إذ وصل إلى درجة تعكس عمق أزمة الأخلاق والقانون والضمير التي تصيب مؤسسات المجتمع الدولي، خاصة في ظل جرائم القتل الجماعي غير المسبوقة بحق المدنيين الفلسطينيين.



وطالبت مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة، ووقف ضم الضفة الغربية المحتلة، حفاظا على ما تبقّى من مصداقية لقدرته على أداء مهامه المنوطة به.



وأشارت إلى أن أركان الحكم في دولة الاحتلال يواصلون حملاتهم التضليلية لتبرير جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة، وتسريع وتيرة ضم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويحاولون إخفاء مخططاتهم عبر جملة من المفاهيم والمواقف الداعية إلى عدم التفريق بين المدنيين والعسكريين، كما يطالب بذلك المتطرف بن غفير وأتباعه تارة، وعبر تخويف الغرب، مما يسمونه "الإرهاب" تارة أخرى.

