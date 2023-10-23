فيديو - "ضلكم تعالولي في المنام"... امرأة تودع أبنائها وأحفادها

الوكيل الاخباري - نقلت عدسة أحد الفلسطينيين وجع إمراة بسبب استشهاد أبنائها وأحفادها في قطاع غزة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على المدنيين.



وقالت الفلسطينية بحزن شديد داخل المقطع المصور "ضلكم تعالولي في المنام .. راح اشتاقلكم" .



ولليوم الـ17 على التوالي تواصل إسرائيل ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة حيث تقصف الأحياء السكنية والمستشفيات.

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