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الأحد، 22-10-2023 07:54 م

إصابات بالرصاص بينها اثنتان خطيرتان خلال اقتحام الاحتلال زواتا غرب نابلس

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الوكيل الاخباري-  أصيب عدد من المواطنين  الفلسطينيين بالرصاص، بينهم اثنان حالتهما وصفت بالخطيرة، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية زواتا غرب نابلس.اضافة اعلان


وذكر مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، أن عددا من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال في زواتا، جرى نقلهم للمستشفى، حيث وصفت إصابة اثنين منهم بالخطيرة.

وأفاد مصدر بأن أكثر من عشرين مركبة عسكرية إسرائيلية اقتحمت قرية زواتا، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق كثيف للرصاص والغاز السام المسيل للدموع، بالقرب من مقبرة القرية.

 




 

 


 

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