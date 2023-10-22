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الأحد، 22-10-2023 05:04 م

قوات الاحتلال تداهم عددا من المنازل بمسافر يطا

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الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين، ومقر المجلس القروي، والمركز الصحي في قرية سوسيا بمسافر يطا.اضافة اعلان


وقال رئيس مجلس قروي سوسيا جهاد النواجعة، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت عددا من المنازل فيها، وفتشت المجلس القروي، والعيادة الصحية، وألحقت أضرارا بالممتلكات.

وأضاف أن قوات الاحتلال استولت على مركبة بعد توقيف سائقها، فيما أبدى المواطنون مخاوفهم من تنفيذ جرائم جديدة في المسافر، لا سيما أن المستعمرين يرتدون زي جيش الاحتلال، ويلاحقون المواطنين الفلسطينيين، ويخربون ممتلكاتهم.

 




 

 


 

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