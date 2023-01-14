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السبت، 14-01-2023 01:23 م

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف جرائمها

الخارجية الفلسطينية2


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة والمتصاعدة لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا على التمسك بحقوقه.

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وحملت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجرائم المتواصلة ضد شعب فلسطين الأعزل وأرضه، ومنازله، وممتلكاته، ومقدساته، والتي أدت منذ مطلع العام الحالي إلى استشهاد 12 فلسطينيا، بينهم 3 أطفال، وكان آخرهم 3 شهداء في جنين.


وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال يمارس جرائم القتل خارج القانون، والإعدامات الميدانية، وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين، بهدف القتل، واستباحة حياة المواطنين الفلسطينيين، بتعليمات من المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.


وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقف تصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها، وصولا لمحاسبة دولة الاحتلال ومرتكبي الجرائم.


وأشارت إلى أن تزايد هذه الجرائم يدلل على أن العام الحالي سيكون أسوأ من العام الذي سبقه، الذي اعتبر أكثر دموية من الأعوام السابقة.


بترا


 




 

 


 

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