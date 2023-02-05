الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لرفع الحصار عن أريحا

الوكيل الإخباري - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية والمغتربين، الحصار الظالم الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة أريحا لليوم الثامن على التوالي.

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واعتبرت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، حصار أريحا شكلا من أشكال العقوبات الجماعية على عموم الفلسطينيين المدنيين العزل الذين يمضون ساعات طويلة على حواجز الاحتلال أثناء تنقلهم أو سفرهم أو عودتهم إلى فلسطين ، ليس فقط في اريحا ومحافظتها وانما في الضفة الغربية المحتلة، خاصة أن مدينة أريحا هي بوابة فلسطين ويتنقل منها وإليها عموم الفلسطينيين من جميع المحافظات ، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، وكذلك يؤدي هذا الحصار إلى ضرب اقتصاديات المواطنين الفلسطينيين ويضع العراقيل أمام متابعتهم لأعمالهم ومشاريعهم الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.



وأشارت إلى أنها تتابع هذا الحصار مع الجهات الدولية المختصة كافة باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الموقعة.

وطالبت الخارجية بتدخل دولي واميركي عاجل لرفع هذا الحصار الظالم عن مدينة أريحا من خلال الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقفه فورا.

وفا