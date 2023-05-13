الخارجية الفلسطينية تطالب بضغط دولي حقيقي لوقف العدوان على غزة

الوكيل الإخباري- طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بموقف دولي حازم يجبر الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه على قطاع غزة، وفتح المعابر أمام المواد الطبية، والغذائية، والوقود، وغيرها من أساسيات الحياة.

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واعتبرت الوزارة في بيان، صدر اليوم السبت، رفض سلطات الاحتلال إدخال المساعدات والمواد الطبية والغذائية للقطاع انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي.



و دانت الدعوات والحملات التحريضية العنصرية التي يطلقها وزراء في الحكومة الإسرائيلية أمثال بن غفير وسموتريتش، والتي تدعو للمزيد من جرائم القتل واستعادة احتلال القطاع، معتبرة إياها امتدادا لعقلية استعمارية توسعية تقوم على سياسة الضم والتوسع على حساب ارض دولة فلسطين.



كما أعربت عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي ازاء تلك الدعوات، محذرة من مخاطر استغلاله إسرائيليا، لتعميق وتوسيع العدوان، وارتكاب المزيد من الجرائم.

وفا