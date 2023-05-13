السبت 13-05-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

العيسوي يعقد سلسلة لقاءات مع وجهاء وممثلي مناطق بمحافظة جرش

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من القدس

إصابات في قصف إسرائيلي في خان يونس

صور جديدة من تخريج الأميرة سلمى

تدمير 18 مسيرة وإسقاط مروحية ومقاتلتين "ميغ 29" و"سو 25" في لوغانسك

وفاة ثلاثيني بتدهور صهريج فيول على طريق الشيدية - صور

وزير الطاقة : تراكيز جيدة للزنك والنحاس والرصاص والذهب في وادي عربة

السعودية تدعو البرهان للمشاركة بقمة جدة

الملك يعود إلى أرض الوطن

السبت، 13-05-2023 02:21 م

الخارجية الفلسطينية تطالب بضغط دولي حقيقي لوقف العدوان على غزة

ecd0c0cc-32g44dg-highres


الوكيل الإخباري- طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بموقف دولي حازم يجبر الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه على قطاع غزة، وفتح المعابر أمام المواد الطبية، والغذائية، والوقود، وغيرها من أساسيات الحياة.

اضافة اعلان


واعتبرت الوزارة في بيان، صدر اليوم السبت، رفض سلطات الاحتلال إدخال المساعدات والمواد الطبية والغذائية للقطاع انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي.


و دانت الدعوات والحملات التحريضية العنصرية التي يطلقها وزراء في الحكومة الإسرائيلية أمثال بن غفير وسموتريتش، والتي تدعو للمزيد من جرائم القتل واستعادة احتلال القطاع، معتبرة إياها امتدادا لعقلية استعمارية توسعية تقوم على سياسة الضم والتوسع على حساب ارض دولة فلسطين.


كما أعربت عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي ازاء تلك الدعوات، محذرة من مخاطر استغلاله إسرائيليا، لتعميق وتوسيع العدوان، وارتكاب المزيد من الجرائم.

 

وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
94DB3F7B-2A1B-4E43-B129-76E5631B35F1

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من القدس

33ey4qc-highres-640x400-1683982600

إصابات في قصف إسرائيلي في خان يونس

1683978643915

الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل المسؤولية عن جرائمها المتواصلة بالضفة وغزة

WafaImage (1).jpeg-04ad215c-43c9-4755-9320-adcf81eaaf4c

5 إصابات بينهم 3 أطفال إثر تجدد غارات الاحتلال على غزة

الاحتلال-يقصف-منازل-المواطنين-في-غزة

الاحتلال يقصف منزلا في غزة

c0086451-جيش-اقتحام-جيب-1-730x438-1

استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في نابلس

أخبار متعلقة
وو

الخارجية الفلسطينية: الزحف نحو الأقصى يؤكد فشل سياسة الاحتلال التهويدية