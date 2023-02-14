الثلاثاء 14-02-2023
الوكيل الاخباري

مصدر: سيتم مراعاة معادلة الشهادات الجامعية للطلبة الأردنيين في تركيا

تعرّف على أبرز توقعات البنوك العالمية الكبرى لبيانات التضخم الأمريكية

التربية تقرر إطلاق اسم الشهيد عبد الرزاق الدلابيح على مدرسة في جرش

بتوجيهات ملكية إدخال الطفل عمر عرفة مدينة الحسين لاستكمال علاجه

السلطات الإسرائيلية تهدم أربعة منازل في عكا

البلوي يحذر من عودة ظاهرة العيارات النارية ويعرض 20 رصاصة جمعها من ساحة منزله

وكلاء السياحة: الرحلات بين الأردن وتركيا لم تتأثر جراء الزلزال

نائب يعتذر عن إلقاء كلمته بسبب غياب الخصاونة وكريشان

المكافحة توقع شبكة لتهريب المخدرات وتحبط عملية تهريب 800 ألف حبة مخدرة

الخارجية الفلسطينية تطالب بمواقف دولية رادعة لشرعنة وتعميق الاستيطان الاسرائيلي

الثلاثاء، 14-02-2023 12:58 م

الخارجية الفلسطينية تطالب بمواقف دولية رادعة لشرعنة وتعميق الاستيطان الاسرائيلي

الخارجية الفلسطينية2


الوكيل الإخباري - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بمواقف دولية رادعة وقوية ضد قرارات الكابينت الإسرائيلي بتعميق الاستيطان وشرعنة 9 بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

اضافة اعلان


وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن قرارات حكومة الاحتلال، تستدعي ردود فعل دولية أقوى تخرج عن سقف ردود الفعل المألوفة والاعتيادية التي باتت تتعايش معها الاحتلال، مشيرة إلى أن ردود الفعل الدولية لا ترقى لمستوى هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة والحقيقية على فرصة إحياء عملية السلام لتطبيق مبدأ حل الدولتين.


وطالبت بترجمة المواقف وردود الفعل الدولية والأميركية إلى إجراءات وخطوات عملية ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها وتضمن وقف تنفيذها فورا.


وفي السياق نفسه، رحبت وزارة الخارجية في بيانها بردود الفعل العربية والإسلامية والإقليمية تجاه قرارات الكابينت الإسرائيلي.


يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، صادقت، الأحد الماضي، على شرعنة 9 بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وعلى مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
هدم 3

السلطات الإسرائيلية تهدم أربعة منازل في عكا

ظظظ

الصحة الفلسطينية: استشهاد فتى متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في طوباس

اقصى 4

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

غف

بن غفير يصدر أمرا بمعاقبة الأسرى الفلسطينيين أثناء الاستحمام

احتلال 9

الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من الخليل

احتلال 10

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من نابلس

أخبار متعلقة
ن

مطالبة فلسطينية بإدراج منظمات المستوطنين المتطرفة على قوائم الإرهاب

منفذ

صورة وفيديو - منفذ عملية إطلاق النار على إسرائيليين من بلدة سلوان وعمره 13 عامًا

جججججججججججج

فيديو - إصابتان بعملية إطلاق نار في البلدة القديمة في القدس المحتلة

احتلال 1

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من القدس

ظ

هذا آخر ما قاله الشهيد علقم قبل استشهاده - صورة

55د

تفاصيل مؤثرة عن عملية القدس أمس