الخارجية الفلسطينية تطالب بمواقف دولية رادعة لشرعنة وتعميق الاستيطان الاسرائيلي

الوكيل الإخباري - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بمواقف دولية رادعة وقوية ضد قرارات الكابينت الإسرائيلي بتعميق الاستيطان وشرعنة 9 بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

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وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن قرارات حكومة الاحتلال، تستدعي ردود فعل دولية أقوى تخرج عن سقف ردود الفعل المألوفة والاعتيادية التي باتت تتعايش معها الاحتلال، مشيرة إلى أن ردود الفعل الدولية لا ترقى لمستوى هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة والحقيقية على فرصة إحياء عملية السلام لتطبيق مبدأ حل الدولتين.



وطالبت بترجمة المواقف وردود الفعل الدولية والأميركية إلى إجراءات وخطوات عملية ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها وتضمن وقف تنفيذها فورا.



وفي السياق نفسه، رحبت وزارة الخارجية في بيانها بردود الفعل العربية والإسلامية والإقليمية تجاه قرارات الكابينت الإسرائيلي.



يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، صادقت، الأحد الماضي، على شرعنة 9 بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وعلى مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وفا