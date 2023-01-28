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السبت، 28-01-2023 06:35 ص

تفاصيل مؤثرة عن عملية القدس أمس

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الوكيل الإخباري - نشرت وسائل إعلامية عبرية تفاصيل مثيرة عن عملية القدس التي نفذها الشهيد خيري علقم اللية الماضية، وقتل فيها 7 مستوطنين وإصابة آخرين بجراح.

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وذكرت القناة "12" العبرية وفق ترجمة وكالة "صفا" أن المنفذ تمكن من إفراغ مشطين من الرصاص في ساحة العملية وذلك عبر مسدس نصف أوتوماتيكي، وقام باستبدالها بالمشط الثالث وانسحب من المكان بعد إطلاقه النار على رؤوس المستوطنين في شارع قريب من كنيس يهودي في حي "نفيه يعكوف" شمالي القدس.


وقالت القناة، إن المنفذ استمر في إطلاق النار بدقة بالمناطق العليا للقتلى مدة 20 دقيقة، قبل انسحابه من المكان ليصطدم بمكا قريب بحاجز إسرائيلي ليشتبك معهم ويستشهد.


بينما نقلت القناة عن أحد عناصر الشرطة الذي اشتبك مع المهاجم قوله "إنه بدأ بإطلاق النار تجاههم فتم استهدافه فسقط السلاح من يده، حيث نهض وحاول الإمساك بالسلاح وهو مصاب وذلك قبل استهدافه بوابل من الرصاص فاستشهد في المكان".

 

صفا


 




 

 


 

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