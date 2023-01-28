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السبت، 28-01-2023 06:52 ص

هذا آخر ما قاله الشهيد علقم قبل استشهاده - صورة

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الوكيل الإخباري - عندما أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن اسم منفذ عملية القدس البطولية الشهيد خيري علقم (21 عاماً) من سكان شرقي مدينة القدس المحتلة، حتى بادر نشطاء مواقع التواصل لنبش منشوراته عبر صفحته على فيسبوك.

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آخر منشور للشهيد علقم، كان قبل تنفيذه العملية بيومين وهو يترحم به على أحد الشهداء.


فيما كان من بين منشوراته صوراً له من داخل المسجد الأقصى، وأخرى كتب فيها: "اللهم اجعلنا ممن نالوا ما تمنوا".


ودخل الشهيد علقم عامه الحادي والعشرين في التاسع عشر من نوفمبر الماضي كما كتب على صفحته.


ومن أبرز المنشورات التي لاقت رواجا بعد استشهاده، "من قال إننا نريد سلاما، نريد حربا لا نهاية لها".


وفي إحدى منشوراته قال: "تراجع لتتجنب الحرب، ولكن إياك أن تتراجع شبراً إذا بدأ القتال".


وانتقد الشهيد في إحدى منشوراته التنسيق الأمني للسلطة عبر مشاركته فيديو يسخر من القائمين عليه.


وتدلل عدد من منشوراته السابقة عن العمل البطولي الذي قام به عندما كتب: قناص مناسب في وقت مناسب، أفضل من ألف جندي في ساحة المعركة.


وفي ذات السياق قالت قناة كان العبرية: في السنوات الأخيرة، كتب المنفذ على حسابه على فيسبوك عددًا من الأحكام ذات الطابع العسكري. في أكتوبر 2021 كتب "من قال إننا نريد السلام؟ نريد حربا لا نهاية لها"، وفي يونيو 2021 كتب "يمكنك التراجع لتجنب الحرب، لكن لا تتراجع مليمترًا إذا بدأ القتال"، أما في أكتوبر 2020 كتب "القناص الصحيح في المكان المناسب خير من ألف جندي في ساحة المعركة".


وامتشق الشهيد مسدسه مساء الجمعة، واستقل مركبته وترجل مطلقاً النار على المستوطنين من مسافة صفر في حي "نفيه يعكوف" شمالي القدس المحتلة فقتل 7 وأصاب قرابة 10 بجراح بعضهم في حال الخطر.

 


 

صفا


 




 

 


 

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