مطالبة فلسطينية بإدراج منظمات المستوطنين المتطرفة على قوائم الإرهاب

الوكيل الإخباري - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بموقف دولي وأميركي حازم وعملي لوقف التصعيد الإسرائيلي عامة، واعتداءات المستوطنين وإرهابهم بشكل خاص، وإدراج منظمات المستوطنين المتطرفة على قوائم الإرهاب.

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وقالت الخارجية، في بيان اليوم الاثنين، إنها تتابع قرارات وإجراءات دولة الاحتلال وإرهاب المستوطنين باعتبارها عقوبات جماعية موسعة وعنصرية، وذلك مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة في كل من نيويورك وجنيف، وتتابعها كذلك مع الدول كافة بهدف حشد أوسع ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية لوقف تصعيدها، وللمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

ودانت الخارجية الفلسطينية إرهاب ميليشيا المستوطنين المتطرفين المسلحة المتصاعد ضد الفلسطينيين، وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم، محذرة من مغبة ارتكاب جرائم أو مجازر بحق المواطنين الفلسطينيين.



وأكدت أن الحماية التي يوفرها المستوى السياسي في دولة الاحتلال للمستوطنين وعصاباتهم والدعم والإسناد الذي توفره الحكومة الإسرائيلية للاستيطان يشجع عناصر منظمات المستوطنين الإرهابية على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم، خاصة ما يتعلق بتوسيع عملية تسليحهم دون ضابط أو قانون.



من جهته، أفاد مركز وادي حلوة في سلوان، بأن آليات الاحتلال هدمت سورا ومنشأة تجارية وجرفت أرضا للمقدسي أكرم شقيرات في بلدة جبل المكبر، جنوب شرق القدس.



وأضاف المركز أن آليات الاحتلال بتعزيزات عسكرية هدمت سورا استناديا يعود لأحد المواطنين ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.



وهدمت قوات الاحتلال يوم أمس الأحد، منزلا مشيدا منذ 15 عاما في جبل المكبر، يعود لأحد المقدسيين ويقطنه هو و7 أشخاص من عائلته وعائلة شقيقه.



يذكر أن قوات الاحتلال بدأت منذ يوم أمس، بتنفيذ خطة هدم 14 منزلا بمدينة القدس، ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" في وقت سابق.

