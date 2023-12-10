الأحد 10-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الأرصاد تعلن المناطق التي ستشهد أمطار غزيرة يصحبها الرعد

حماس تثمن منع اليمن مرور السفن المتجهة إلى اسرائيل

الداخلية الإسرائيلية: أكثر من 370 ألف مستوطن سافر إلى الخارج منذ 7 اكتوبر

هآرتس: الحوثيون تهديد للتجارة الإسرائيلية في البحر الأحمر

وفيات الاحد 10-12-2023

سلطات الاحتلال تأمر بعمليات إخلاء جديدة في خانيونس بعد فيتو أميركي

الخارجية: نتابع أوضاع الأردني عمار أحمد مرضي الحويطات السجين لدى الاحتلال

7 شهداء بمخيم البريج و3 شهداء في النصيرات

اللواء الدويري يُحذر ويكشف حقيقة تهديده من الموساد

الحوثيون يوسعون اهدافهم في البحرين الأحمر والعربي

عاجل

الداخلية الإسرائيلية: أكثر من 370 ألف مستوطن سافر إلى الخارج منذ 7 اكتوبر

الأحد، 10-12-2023 06:19 ص

الداخلية الإسرائيلية: أكثر من 370 ألف مستوطن سافر إلى الخارج منذ 7 اكتوبر

و


الوكيل الاخباري - مع دخول العدوان على قطاع غزة الشهر الثالث، يواصل الإسرائيليون البحث عن ملجأ في الخارج وتحديدا في أوروبا، خاصة مع إقبالهم على شراء العقارات في عدة دول أوروبية، وأظهرت معطيات سلطة الهجرة والسكان أن نحو 370 ألف إسرائيلي غادروا البلاد منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

اضافة اعلان


وسلط تقرير لصحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الضوء على ظاهرة اهتمام العائلات الإسرائيلية بشراء العقارات والمنازل في الخارج وتحديدا في أوروبا، وهو الاهتمام الذي اتسع مع استمرار العدوان على قطاع غزة.


وهاجر نحو 230 ألفا و309 إسرائيليين منذ بداية العدوان حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين غادر نحو 139 ألفا و839 خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حسب معطيات سلطة الهجرة والسكان التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية.


هروب من الحرب
تشير تقديرات الموقع الإلكتروني "زمان يسرائيل"، إلى أن أكثر من 500 ألف إسرائيلي غادروا البلاد خلال العدوان المتواصل، وهو أكبر من عدد العائدين والمهاجرين الجدد. ورجح الموقع أن أعداد المغادرين مرشحة للارتفاع، خصوصا أن هناك العديد من الإسرائيليين الذين عاشوا في الخارج قبل العدوان، أو سافروا إلى الخارج خلال العطلات الأعياد اليهودية في سبتمبر/أيلول الماضي.


في حين خفض العدوان على غزة بشكل كبير استقدام اليهود، فمنذ بدء العدوان وصل إلى إسرائيل نحو 2000 مهاجر فقط، مقارنة بنحو 4500 في المتوسط شهريا قبل العدوان، وهو ما يشير إلى انخفاض أكثر من 70% في معدلات الهجرة إلى إسرائيل، بحسب المحرر في الموقع الإلكتروني تاني غولدشتاين.


وعززت هذه التقديرات والتحليل للبيانات والمعلومات التي أجراها غولدشتاين، ما وثقته أيضا الصحفية شلوميت لين في تقرير لها في صحيفة "ذا ماركر".



 




 

 


 

إقرأ ايضا
القسام44

حماس تثمن منع اليمن مرور السفن المتجهة إلى اسرائيل

6574d7899c0df

سلطات الاحتلال تأمر بعمليات إخلاء جديدة في خانيونس بعد فيتو أميركي

FKKwc

7 شهداء بمخيم البريج و3 شهداء في النصيرات

هجمات-الحوثيين-في-البحر-الأحمر-السياقات-والتداعيات

الحوثيون يوسعون اهدافهم في البحرين الأحمر والعربي

1

نتنياهو يشيد بالفيتو الأمريكي

6d23a0de84

مسؤول أميركي مستقيل يندد ببيع الأسلحة للاحتلال

أخبار متعلقة
س

أسير إسرائيلي محرر يفجر مفاجأة بشأن ما اخافه بالانفاق

ج

جيش الاحتلال: مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة الرابع شمال قطاع غزة

رأي-القدس-10-730x438

تطورات اليوم الـ44 من طوفان الأقصى وعدوان الاحتلال على غزة

٣٣٣٣

شاهد بالفيديو - كتائب القسام توثق تدمير دبابات الاحتلال في غزة

ممم

فيديو - لحظة استهداف محيط المستشفى الإندونيسي

VN21MJzc7P2TJB6Cp6w3Fsn4GNHdNln3Li6eul8w

الاحتلال يشن حزاما ناريا في محيط المستشفى الإندونيسي في غزة