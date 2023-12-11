الإثنين 11-12-2023
الوكيل الاخباري
 

افتتاح قسمي طوارئ للجراحة والباطني بمستشفى المفرق

اتحاد المؤرخين في الزرقاء ينظم ندوة حول تاريخ غزة هاشم

الدفاع المدني ينقذ ثلاثة أشخاص في اربد ومديرية الأمن تحذر

صحة غزة: الأوبئة والأمراض المعدية تهدد مئات آلاف النازحين

للمتداولين: اشتر الذهب إذا هبط إلى هذه المستويات.. قبل أن يسجل 3000 دولار

الارصاد : كتلة هوائية باردة جديدة وامطار غزيرة بهذا الموعد

الحوثيون يمنعون سفينة جديدة من الوصول لـ "إسرائيل"

الملك يؤكد للمستشار الألماني ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

البيت الأبيض: قلقون من تقارير استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض

بحث التعاون بين العقبة الخاصة وغرفة التجارة

عاجل

الاحتلال يكشف معلومات حديثة عن قتلى وإصابات جنوده في غزة

الإثنين، 11-12-2023 08:38 م

الدنمارك تستأنف معونتها التنموية للفلسطينيين

1702315467653


الوكيل الإخباري - أعلنت الدنمارك، اليوم الاثنين، استئناف معونتها التنموية للفلسطينيين والتي علقتها فور عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول الماضي.

اضافة اعلان


ووفقاً لبيان حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن: "يسعدني الإعلان عن استئناف الدنمارك لمساعداتها التنموية لفلسطين"، مشيرة إلى تخصيص مساعدات إنسانية استثنائية بقيمة 125 مليون دولار منذ 7 تشرين الأول.


وأوضحت الخارجية الدنماركية أنه وبسبب القتال العنيف في غزة، سيتم تعديل بعض الأنشطة المخطط لها في برنامج المساعدات لفلسطين، مشددة على أهمية تقديم دعم إضافي للضفة الغربية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
405604

صواريخ من لبنان تستهدف مستوطنة المطلة الإسرائيلية

370959_3_1698585114

صحة غزة: الأوبئة والأمراض المعدية تهدد مئات آلاف النازحين

Y7KORUADeuuSAkV8c6LVLGobmmeoiWg0DOEsdMno

مستشفى في بئر السبع استقبل 27 جندياً إسرائيلياً جريحاً في 24 ساعة

main_image65774c358bf75

الحوثيون يمنعون سفينة جديدة من الوصول لـ "إسرائيل"

1120232873642410550609

البيت الأبيض: قلقون من تقارير استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض

014

البيت الأبيض: ما زلنا نرفض تأييد وقف عام لإطلاق النار في غزة

أخبار متعلقة
655fb0434c59b71dc0783ff9

محامون أتراك يقدمون نحو 3 آلاف شكوى للجنائية الدولية ضد إسرائيل

11202318234933571756494

عباس: نرفض التهجير من قطاع غزة أو الضفة الغربية

hq720

القسام توقع قتلى وجرحى في استهداف منزل تحصّن به جنود الاحتلال

photo_2023-11-19_07-35-08

جيش الاحتلال يُعلن مقتل جندي وضابط شمال قطاع غزة

189992Image1-775x445_d

قصف مدفعي إسرائيلي على وسط مدينة غزة

thumbs_b_c_d6a6e34af79b09fcdd85c57dc612dab8

قصف إسرائيلي شرق خان يونس في غزة