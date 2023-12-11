الدنمارك تستأنف معونتها التنموية للفلسطينيين

الوكيل الإخباري - أعلنت الدنمارك، اليوم الاثنين، استئناف معونتها التنموية للفلسطينيين والتي علقتها فور عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول الماضي.

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ووفقاً لبيان حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن: "يسعدني الإعلان عن استئناف الدنمارك لمساعداتها التنموية لفلسطين"، مشيرة إلى تخصيص مساعدات إنسانية استثنائية بقيمة 125 مليون دولار منذ 7 تشرين الأول.



وأوضحت الخارجية الدنماركية أنه وبسبب القتال العنيف في غزة، سيتم تعديل بعض الأنشطة المخطط لها في برنامج المساعدات لفلسطين، مشددة على أهمية تقديم دعم إضافي للضفة الغربية.