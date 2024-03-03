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الأحد، 03-03-2024 11:21 ص

الدويري: القسام دمرت من آليات الاحتلال أكثر مما دمرته الأسلحة العربية خلال 70 عاما

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الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري، إن قذائف "الياسين 105" القسامية دمرت من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي -خلال الحرب الحالية- أكثر مما دمرت أسلحة الجو العربية خلال 70 عاما.

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وكشف الدويري -خلال فقرة تحليلية العسكري للجزيرة- عن أن عدد الآليات الإسرائيلية التي دمرتها المقاومة في غزة -كليا أو جزئيا- قد ارتفع من 1108 آلية إلى 1200 وفق آخر الأرقام.


وبيّن أن المقاومة الفلسطينية دمرت تقريبا 50% من مجموع الآليات الإسرائيلية (دبابات وناقلات جند وجرافات) منذ بدء الهجوم البري الواسع في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وحول فيديو القسام الأخير المتعلق بمعارك حي الزيتون شرقي غزة وخروج المقاتلين من أنفاق قبل استهداف جنود الاحتلال وآلياته، قال الدويري إن المشاهد الجديدة تثبت أن الأنفاق القتالية مختلفة عما نشره الاحتلال حين قال إنها بضعة أنفاق، ولا تزال صندوقا أسودا.


وشدد على أن جيش الاحتلال يعاني من تحديات ومعضلات كبيرة خاصة عمليات تفخيخ فتحات الأنفاق والاستدراج لمناطق التقتيل رغم منظومته الاستخبارية والتقنية.


وأثنى على قدرة المقاومة الفلسطينية في توظيف الأسلحة لمواجهة الاحتلال، وأضاف قائلا إن أي شخص يشاهد عرضا عسكريا لجيش الاحتلال يقتنع أن غزة ستسقط خلال 48 ساعة، وهو لم يحدث بعد 4 أشهر من المعركة البرية.


وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن جنود الاحتلال، اعترافا بأن الجيش لم يجد حتى اللحظة حلا منهجياً للعثور على أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة وتدميرها.


ونقلت الصحيفة عن جنود الاحتلال قولهم إن "عمليات حماس تتم بكمائن خادعة في كل مباني القطاع، حيث تجذب تكتيكات الحركة الجنود إلى كمائن معدّة بشكل نوعي".


 




 

 


 

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