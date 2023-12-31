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اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال وسط خانيونس

الأحد، 31-12-2023 10:32 م

الدويري يوضح حول سلاح القسام الجديد "سام-7"

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الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- استهداف مروحية "أباتشي" إسرائيلية بصاروخ "سام-7″، حيث كثفت إسرائيل استخدام المروحيات لدعم قواتها التي تواجه مقاومة شرسة في مخيم البريج.

بدوره قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن "سام-7" يختلف تماما عن قذيفة "الياسين-105″، لأن الأخيرة تستخدم ضد هدف ثابت أو متحرك بسرعة بطيئة جدا وفيما لا يتجاوز 150 مترا، بينما "سام-7" -الذي يعرف أيضا باسم "ستريلا-2"- يصل مداه إلى 1.5 كيلومتر وهو يعود لسبعينيات القرن الماضي.

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