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كتائب القسام تستهدف 3 آليات إسرائيلية بشمال غرب غزة

السبت، 11-11-2023 03:02 م

الرئيس الفلسطيني يرفض أي مساع لتهجير أهالي غزة

ررر


الوكيل الاخباري - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن قوات الاحتلال بدأت حرب إبادة لا مثيل لها.

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وأضاف عباس خلال القمة العربية الطارئة أن قوات الاحتلال تسبب بقتل وإصابة أكثر من 40 ألفا من أبناء الفلسطيني في غزة، معظمهم أطفال ونساء.


ونوه أن قوات الاحتلال بدأت حرب إبادة لا مثيل لها بحق الشعب الفلسطيني وتخطت كل الخطوط الحمراء.


ورفض عباس أي مساع لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من غزة أو الضفة الغربية مشيرا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ويجب أن يكون الحل السياسي شاملا.

وتابع "أبناء شعبنا في الضفة يتعرضون لهجمات إرهابية على يد قوات الاحتلال ومستوطنين إرهابيين."


وأكد أن سلطات الاحتلال ومن يساندها يتحملون المسؤولية عن قتل كل طفل وامرأة في هذه الحرب الظالمة.


وقال "نحن أمام لحظة تاريخية، وعلى الجميع تحمّل مسؤولياتهم لإرساء السلام."
وطالب مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة.


 




 

 


 

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