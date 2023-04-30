الرويضي: ثبات المقدسيين سيفشل أي مشروع للاحتلال بالأقصى

الوكيل الاخباري - قال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، إن ثبات المقدسيين وصمودهم سيحمي المسجد الأقصى المبارك أمام مخططات الاحتلال الإسرائيلي بفرض التقسيم المكاني والسيطرة على باب الرحمة لتحويله إلى كنيس يهودي على طريق إقامة "الهيكل" المزعوم.



وأكد الرويضي في بيان يوم الأحد، متابعة القيادة والرئيس محمود عباس المباشرة لما يجري في المسجد الأقصى، خاصة في مصلى باب الرحمة الذي هو جزء لا يتجزأ من المسجد.



وشدد على الموقف الفلسطيني الثابت بخصوص القدس ومقدساتها، وأنها لن تكون إلا عاصمة للدولة الفلسطينية، ورفض كافة إجراءات الاحتلال الهادفة لتغيير معالم المدينة.

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