الجمعة 07-04-2023
الوكيل الاخباري

الشرطة الإسرائيلية تعزز تواجدها بالقدس المحتلة

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الجمعة، 07-04-2023 01:42 ص

الشرطة الإسرائيلية تعزز تواجدها بالقدس المحتلة

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الوكيل الاخباري - نشرت الشرطة الإسرائيلية 2300 من ضباط وعناصر شرطتها في مدينة القدس المحتلة وتعزيزات أخرى، في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة في إسرائيل بعد عشرات الهجمات الصاروخية من غزة ولبنان والتي استهدفت الشمال، إضافة إلى التوترات في المسجد الأقصى المبارك.

واشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن الشرطة الإسرائيلية ستقوم بتعزيز قواتها اليوم الجمعة في محيط الحرم القدسي الشريف والبلدة القديمة بمدينة القدس بمناسبة يوم الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك.

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