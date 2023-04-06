شرطة الاحتلال تعزز وجودها في محيط الأقصى والبلدة القديمة بالقدس

الوكيل الاخباري - قررت شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعزيز وجودها في محيط المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة في مدينة القدس، بنشر الآلاف من عناصرها المدججة بالسلاح والعتاد والوحدات الخاصة، قبل الجمعة الثالثة من شهر رمضان الفضيل.

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وزعمت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" اليوم الخميس، إن تعزيز وجود قوات شرطة الاحتلال، يأتي "للحفاظ على الأمن العام،" عقب ما جرى الليلة الماضية في المسجد الأقصى.



وأضافت، أن الحذر حاليا يسود باحات المسجد الأقصى، بعد أن تجددت المواجهات قبل منتصف الليلة الماضية بين قوات الاحتلال، والعشرات من الشبان المقدسيين في باحات المسجد الأقصى ومحيطه.



بترا