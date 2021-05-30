الأحد 30-05-2021
الوكيل الاخباري

نظام معدل لممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الأشغال تباشر تطعيم موظفيها ضد كورونا

ارتفاع في نسبة فحوصات كورونا الايجابية بالاردن اليوم

التعليم العالي يحدد موعد تلقي لقاح كورونا للعاملين في الطفيلة التقنية

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

تحذير هام من الارصاد الجوية بشأن طقس الاثنين

وزير التربية يكشف تطورات عودة التعليم الوجاهي بالمدارس

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن موقوفين

روسيا: يجب تحقيق مناعة القطيع للتغلب على فيروس كورونا

الأحد، 30-05-2021 04:24 م

السنوار: حماس كانت مستعدة لوقف النار في غضون ساعات

_94624354_c2ca49c0-e24c-4c7d-8e2f-4b622994739b


الوكيل الاخباري - أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أن حركته كانت مستعدة لوقف إطلاق النار في غضون ساعات من اندلاع جولة التصعيد العسكري الأخيرة مع الاحتلال الاسرائيلي.

اضافة اعلان
 

وذكر السنوار أن الهدف من خوض حماس جولة الصراع الأخيرة ضد الاحتلال يكمن في "إيصال رسالة" فقط لا أكثر.

 

وتابع فقط أردنا أن نوصل رسالة إلى الاحتلال بأنه لا يمكننا أن نقبل أن يستفرد بالمسجد الأقصى والقدس وبأهلنا في الشيخ جراح وأن يستمر في سياسته التي تخالف القانون الدولي والقرارات الدولية في القدس والضفة الغربية بالاستيطان ومصادرة الأراضي واستمرار الحصار ضد أهلنا وضدنا في قطاع غزة وباستمرار سياسات الفصل العنصري والتمييز العنصري ضد أهلنا في الأراضي المحتلة عام 1948.

 

وشدد أن المعركة ضد الاحتلال وممارساتها بحق الفلسطينيين لا تزال مفتوحة ، معربا في الوقت نفسه عن قناعته بأن الجانب الفلسطيني لا يريد الحرب ولا يريد القتال لأن كلفته باهظة.

 

وأشار السنوار إلى أن حماس انتقلت إلى أساليب مقاومة سلمية ، محملا المجتمع الدولي المسؤولية عن الوقوف متفرجا على آلة الحرب.

 

المصدر - روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة











 




 

 


 

إقرأ ايضا
اقتحت

مستوطنون يقتحمون الأقصى

1622373707647

18 صحفيا فلسطينيا في سجون الاحتلال

29aaaf640d6b4793587607c6755aade4

الاحتلال يعتقل طفلا من بيت أمر في الخليل

ec51d0f4-3142-437e-8fe0-5af4aaa74886

اشتية يبدأ غداً زيارة للكويت ضمن جولة تضم 3 دول خليجية

حج

الاحتلال يعتقل فلسطينيا في رام الله

54878

مستوطنون يعيدون تجريف أراضٍ في يطا لصالح التوسع الاستيطاني

أخبار متعلقة
459f3c8f8ae28376e60a31454449d1dc

أسيران يواصلان اضرابهما المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال

uihjkhbjuyh

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا

4b335d4c-bf5b-4aee-8ce8-3a8524b448cd (1)

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية فوق اراضي الفلسطينيين جنوب نابلس

ااا

الاحتلال يغلق مداخل حي الشيخ جراح بالقدس

2021-04-24t214312z_1850185036_rc2l2n9q1d2k_rtrmadp_3_israel-palestinians-protests-1170x600

القدس : 10 إصابات باعتداء الاحتلال على أهالي حي الشيخ جراح

فلسط

رام الله .. الاحتلال يعتقل مواطنا ونجله في ترمسعيا