السنوار: حماس كانت مستعدة لوقف النار في غضون ساعات

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أن حركته كانت مستعدة لوقف إطلاق النار في غضون ساعات من اندلاع جولة التصعيد العسكري الأخيرة مع الاحتلال الاسرائيلي.

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وذكر السنوار أن الهدف من خوض حماس جولة الصراع الأخيرة ضد الاحتلال يكمن في "إيصال رسالة" فقط لا أكثر.

وتابع فقط أردنا أن نوصل رسالة إلى الاحتلال بأنه لا يمكننا أن نقبل أن يستفرد بالمسجد الأقصى والقدس وبأهلنا في الشيخ جراح وأن يستمر في سياسته التي تخالف القانون الدولي والقرارات الدولية في القدس والضفة الغربية بالاستيطان ومصادرة الأراضي واستمرار الحصار ضد أهلنا وضدنا في قطاع غزة وباستمرار سياسات الفصل العنصري والتمييز العنصري ضد أهلنا في الأراضي المحتلة عام 1948.

وشدد أن المعركة ضد الاحتلال وممارساتها بحق الفلسطينيين لا تزال مفتوحة ، معربا في الوقت نفسه عن قناعته بأن الجانب الفلسطيني لا يريد الحرب ولا يريد القتال لأن كلفته باهظة.



وأشار السنوار إلى أن حماس انتقلت إلى أساليب مقاومة سلمية ، محملا المجتمع الدولي المسؤولية عن الوقوف متفرجا على آلة الحرب.

المصدر - روسيا اليوم

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