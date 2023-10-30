السيسي لبايدن: لم ولن نسمح بالتهجير

الوكيل الإخباري - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال تلقاه من الرئيس الأميركي جو بايدن ، أنه لم ولن نسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر.



وقال بيان للرئاسة المصرية، إن الرئيسين ناقشا مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط، ومستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية الحيلولة دون توسع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي.



وأضاف البيان أن السيسي شدد على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية فورية، لتعزيز الجهود المصرية مع الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى قطاع غزة.

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