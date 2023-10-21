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السبت، 21-10-2023 10:39 ص

الصحة العالمية تبدي قلقها من التحذير بإخلاء مستشفى القدس

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الوكيل الاخباري - أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من التحذير الذي تلقاه مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب بإخلائه تمهيدًا لقصفه.

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وقالت في بيان، إنها قلقة من الأنباء المثيرة حول تلقي مستشفى القدس في قطاع غزة، تحذيرًا بقصفه من قبل جيش الاحتلال، ومطالبته بإخلائه.


وأكدت أن المستشفى إلى جانب تواجد أطباء وكادر صحي بداخله، ومرضى ومصابون، يبحث مئات، معظمهم من النساء والأطفال عن مأوى لهم في هذا المستشفى.


وشددت على ضرورة احترام حرمة أماكن الرعاية الصحية في جميع الأوقات.


 




 

 


 

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