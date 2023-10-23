الصحة العالمية تدعو إلى ممر آمن ومستدام لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

الوكيل الإخباري- قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الاثنين أن هناك حاجة إلى ممر آمن ومستدام لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.



وأضاف عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «يجب السماح بإدخال الوقود إلى غزة من أجل المرافق الصحية وشاحنات النقل، هذه القرارات تتوقف عليها أرواح»

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وأعلنت المنظمة أمس الأحد وصول المزيد من المساعدات المقدمة منها لقطاع غزة إلى مصر، وقالت إنها ستتيح إجراء عمليات جراحية لنحو 1300 شخص وتوفير الخدمات الصحية الأساسية لمائة ألف شخص لمدة ثلاثة أشهر وعلاج 150 ألفاً من أصحاب الأمراض المزمنة.

الشرق الاوسط