الصحة الفلسطينية: 5 شهداء في جنين وطمون ونابلس اليوم

الوكيل الاخباري - استشهد، اليوم الأحد، خمسة فلسطينيين في جنين وطمون ونابلس، ثلاثة منهم برصاص الاحتلال، وآخران جراء قصف استهدف مسجدا وفق الصحة الفلسطينية.

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وأفادت مصادر طبية في جنين، باستشهاد الشاب محمد حسين عبد الحفيظ أبو عابد، وشاب آخر لم تعرف هويته بعد، وصل أشلاء إلى المستشفى، وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، بعد استهداف طائرات الاحتلال مسجد الأنصار في حارة الدمج بالمخيم.



وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب عبيدة خالد ناصر كميل، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة قباطية، ما يرفع حصيلة الشهداء في جنين، إلى ثلاثة منذ الفجر.



وفي مدينة نابلس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشاب مالك جميل شرقاوي (26 عاما) وأصيب ثلاثة آخرون بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عسكر شرق نابلس.



وفي طوباس، استشهد الشاب عدنان أبو حلمي (20 عاما) برصاصة في الرأس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة طمون، فيما أصيب ستة آخرون بجروح خلال مواجهات في مدينة طوباس.



وبارتقاء الشهداء الخمسة في جنين وطوباس ونابلس، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ بدء عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 90 شهيدا.