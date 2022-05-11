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الصحفي المصاب علي السمودي يروي تفاصيل إطلاق النار عليه وعلى شيرين أبو عاقلة

الأربعاء، 11-05-2022 01:14 م

الصحفي المصاب علي السمودي يروي تفاصيل إطلاق النار عليه وعلى شيرين أبو عاقلة

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الوكيل الاخباري- بعد إصابته، تحدث الصحفي علي السمودي عن تفاصيل إطلاق النار عليه وعلى الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلت جراء رصاصة في الرأس خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين.

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وقال الصحفي علي السمودي: "نحنا كنا داخلين نصور عمليات الجيش الإسرائيلي، فجأة أطلقوا النار علينا، لم يطلبوا منا أن نخرج، ولم يطلبوا من التوقف..أطلقوا النار علينا..الرصاصة الأولى أصابتني، والرصاصة الثانية أصابت شيرين، وقتلوها بدم بارد لإن هم قتلة..بس متخصصين بقتل الإنسان الفلسطيني".

 

ومن جهتها، كشفت الصحفية شذا حنايشة، التي تواجدت مع شيرين أبو عاقلة، عن تعرضهم لوابل من الرصاص، وأنهم كانوا في منطقة واضحة للجنود وجميع الزملاء كانوا يرتدون الزي الصحفي، لافتة إلى أنهم تأكدوا من أنه كان هناك استهداف لهم كصحفيين.

 

وأشارت إلى أن شيرين كانت تضع الخوذة، لذا من قتلها كان يقصد ذلك، مضيفة أن ما تعرضت له شيرين عملية اغتيال.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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