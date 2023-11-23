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الخميس، 23-11-2023 02:34 م

الصليب الأحمر بغزة: المستشفيات تتحول إلى مقابر وساحات حرب

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الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الصليب الأحمر بغزة إن العاملون في الرعاية الصحية يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي.

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وأضاف في تصريحات صحفية "نضغط لتوفير الحماية الفورية لجميع المدنيين مشيرا إلى أن المستشفيات تتحول إلى مقابر وساحات حرب.


وتابع "أولويتنا استمرار عمل المستشفيات في غزة لأطول فترة ممكنة وفرنا شاحنة مستلزمات طبية لمستشفى العودة، ولدينا فريق طبي متخصص في المستشفى الأوروبي."


ونوه أنهم تعرضوا لإطلاق النار خلال محاولتهم لإيصال الدعم الإنساني لشمالي القطاع مطالبا بالسماح بتدفق الدعم الإنساني عبر معبر رفح.


وقال "نتلقى العديد من الاتصالات من العالقين في شمال القطاع ولسنا طرفا في أي مفاوضات تتعلق بوقف إطلاق النار."


وأكد أن الوضع في جنوب القطاع لا يقل خطورة وتدهورا عن شماله.


 




 

 


 

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