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مقتل 10 جنود من مسافة صفر في غزة

الجمعة، 29-12-2023 11:16 م

العدل الدولية: طلب جنوب إفريقي لمقاضاة إسرائيل بجرائم إبادة في غزة

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الوكيل الاخباري - قدمت جنوب إفريقيا طلبًا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة، على ما أعلنت المحكمة، اليوم الجمعة.

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وأكّدت جنوب إفريقيا أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين"، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان، عبر منصة إكس.

 

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