دفاع مدني غزة: استخراج 300 جثة متحللة بين الركام خلال الهدنة

الوكيل الاخباري - تسابق قوات الدفاع المدني في مدينة غزة الزمن لانتشال أكبر عدد من الجثث المتحللة تحت وفوق الأنقاض، تحسبا لاندلاع الاشتباكات مجددا بعد انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحماس.

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وبحسب مصادر فلسطينية، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل ،إن قوات الدفاع المدني كانت وما تزال تبذل قصارى جهدها لإخراج آلاف الجثث والمفقودين أسفل الركام الناجم عن عمليات القصف الإسرائيلي على القطاع.



وأكدت أن الفرق تمكنت منذ بداية الهدنة المؤقتة بين حركة حماس وإسرائيل من انتشال حوالي 300 جثة متحللة بالشوارع والطرقات في مدينة غزة لم تتمكن فرق الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليها وانتشالها سابقا.