فيديو- دبابات الاحتلال تطلق النار بمدينة غزة

الوكيل الإخباري- اطلقت دبابات الاحتلال الإسرائيلي النار في شارع النصر بمدينة غزة، ولم يتضح ما إذا كان إطلاق النار أسفر عن إصابات أو خسائر وفقا لما افاد مراسل الجزيرة.

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وكان مواطنون في غزة تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر حركة الدبابات الإسرائيلية وتواجدها في مواقع شمال غرب غزة، وذلك بالرغم من سريان الهدنة الإنسانية في القطاع.



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