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فيديو- دبابات الاحتلال تطلق النار بمدينة غزة

الخميس، 30-11-2023 01:27 م

فيديو- دبابات الاحتلال تطلق النار بمدينة غزة

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الوكيل الإخباري- اطلقت دبابات الاحتلال الإسرائيلي النار في شارع النصر بمدينة غزة، ولم يتضح ما إذا كان إطلاق النار أسفر عن إصابات أو خسائر وفقا لما افاد مراسل الجزيرة.

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وكان مواطنون في غزة  تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر حركة الدبابات الإسرائيلية وتواجدها في مواقع شمال غرب غزة، وذلك بالرغم من سريان الهدنة الإنسانية في القطاع.

 

 

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