الأربعاء 03-03-2021
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الأربعاء، 03-03-2021 04:00 م

أثناء إعدادهما تقريرا

القدس .. مستوطنون يعتدون على مصورين صحفيين إثنيين

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من المصدر


الوكيل الإخباري - اعتدى مستوطنون في القدس، اليوم الأربعاء، على مصورين صحفيين.

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وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن مستوطنين هاجموا المصورين المقدسيين مصطفى خاروف وفايز أبو رميلة، العاملين في وكالة الأناضول، أثناء إعدادهما تقريرا في حي "مئة شعاريم" بالقدس الغربية، وحطموا زجاج مركبتهما.


يذكر أن مستوطنين في الحي نفسه هاجموا يوم الأحد الماضي المواطن المقدسي إبراهيم حامد من حي وادي الجوز، وأصابوه بجروح وتسببوا بأضرار لحافلته.

 

المصدر : وفا 

 

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