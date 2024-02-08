القسام تعلن عن هجمات وتدمير آليات وقتل عدد كبير من الجنود

الوكيل الاخباري -نشرت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، مساء الخميس، تقرير حول قذيفة "الياسين105"، وما تمكّنت الكتائب من تدميره بواسطة هذا السلاح.





ولفتت الكتائب إلى أن المجاهدين دمروا بقذائف "الياسين 105" أكثر من (1108) آليات صهيونية منذ بداية الحرب، وقد شملت الآليات الصهيونية المدمرة (962) دبابة و(55) ناقلة جند و(74) جرافة و(3) حفارات و(14) مركبة عسكرية.





ولفتت إلى أن استهداف الآليات الصهيونية في الحرب أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من ضباط وجنود العدو ومرتزقته، فيما قُتل عدد من جنود العدو بعد سحق الطيران الصهيوني آلياتهم لعدم قدرة قوات الإنقاذ على سحبها.

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