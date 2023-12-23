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ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 20 ألف و258 شهيداً منذ 7 اكتوبر

السبت، 23-12-2023 05:32 م

القسام : هكذا فجّرنا قوة اسرائيلية وقتلنا جميع افرادها

القسام


الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام في بيان مساء اليوم السبت : " تمكن مجاهدونا من إيقاع 4 جيبات لقيادة العدو في كمين محكم في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة حيث قاموا بتفجير حقل مركب من العبوات المضادة للأفراد والدروع بهم ما أدى إلى سحق القوة ومقتل جميع أفرادها، كما تم تدمير دبابة صهيونية هرعت إلى المكان بقذيفة "الياسين 105" واستهداف قوات النجدة والإخلاء بمنطقة العملية بمنظومة الصواريخ "رجوم" وقذائف الهاون من العيار الثقيل، وشوهدت طائرات وسيارات الإسعاف الصهيونية تنقل القتلى من المكان " .

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