فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لجنود الاحتلال قبل مقتلهم بكمين في غزة -تفاصيل

الوكيل الإخباري- نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تسجيلا يظهر تواجد الجنود الإسرائيليين في إحدى مدارس الشجاعية قبل مقتلهم بكمين لكتائب القسام في شمالي قطاع غزة.

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وفي التفاصيل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" أن الجنود والضباط الذين قتلوا بكمين في حي الشجاعية كانوا من الكتيبة 13 في "لواء غولاني".



وجاء على رأس قائمة القتلى، قائد الكتيبة المقدم، تومر غرينبيرغ.



وقالت الهيئة إن الجنود والضباط اقتحموا أحد المباني لتفتيشه أثناء عملية المسح الميداني في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وما أن أصبحوا بداخله حتى فتح مقاتلون فلسطينيون النار عليهم وفجروا أيضا عبوة ناسفة.



واندلع قتال عنيف بين الطرفين، وفي الأثناء انقسمت القوة الإسرائيلية إلى قسمين.



وهرعت قوة ثالثة إلى المكان للمساعدة والإنقاذ، وفجر حينها الفلسطينيون عبوة أخرى مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين جنود الجيش الإسرائيلي.

ولاحقا، فجر المقاتلون الفلسطينيون عبوة ثالثة بالقوة الإسرائيلية.



وعلى إثر ذلك، استنجد الجنود الذين ظلوا على قيد الحياة بالدعم الجوي، فعملت المروحيات على نقل المصابين وجثث القتلى من المكان.



ويحقق جيش الاحتلال فيما إذا كان الهجوم على صلة بوجود نفق في المبنى، استعمله الفلسطينيون في الكمين.

وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي اعلن صباح اليوم عن مقتل 8 عسكريين من قواتله ما بين ضابط وجندي في المعارك الدائرة في شمالي قطاع غزة.



