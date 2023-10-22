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الأحد، 22-10-2023 08:16 م

الكشف عن سبب تأخر العملية البرية في غزة

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الوكيل الاخباري - نقلت وكالة بلومبيرغ عن مسؤولين قولهم، الأحد، إن إسرائيل قررت دعم الجهود الدبلوماسية لإطلاق "الرهائن" المحتجزين لدى حركة حماس، ما يؤخر العملية البرية على قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها لن تنتظر طويلاً لبدء العملية البرية في غزة.

وأكد المسؤولون أن واشنطن تبحث مع قطر التي تستضيف بعض قادة حماس، لفعل المزيد في ملف "الرهائن"، بعد أن نجحت في التوصل لاتفاق مع الحركة لإطلاق سراح أم أمريكية وابنتها مساء الجمعة.

وتؤكد المصادر أن شكل العملية البرية قد يتغير إذا أدت دبلوماسية الرهائن إلى تغيير الظروف على الأرض، لكنها أكدت أن إسرائيل لن تتراجع عن نيتها القضاء على حركة حماس في "عرض قوة يرونه ضرورياً"، للحفاظ على صورة الدولة العبرية خصوصاً أمام أعدائها المرتبطين بإيران.

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