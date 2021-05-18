الكشف عن سبب فشل 'القبة الحديدية' في اعتراض الصواريخ

الوكيل الاخباري - لفت خبير عسكري إلى مكامن ضعف نظام الدفاع الجوي للاحتلال الإسرائيلي المعروف باسم "القبة الحديدية".

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وقال فيكتور بارانيتس، وهو خبير عسكري روسي معروف، للصحفيين إن "القبة الحديدية" فعالة، لكن إمكانياتها محدودة لأنها مصممة لاعتراض عدد محدد من الصواريخ. فمثلا، إذا كان بإمكانها التعامل مع 100 هدف فماذا تقعل حين يتم إطلاق 125 صاروخا باتجاه الاراضي المحتلة؟



وفضلا عن ذلك فإن إعادة تعمير "القبة الحديدية" بالصواريخ تحتاج إلى وقت طويل وهو ما يمكن أن يستغله مطلقو الصواريخ.



وثمة مشكلة أخرى تتعلق بثمن الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية والذي يتراوح بين 40 ألف دولار و100 ألف دولار.

ولذلك فإن اعتراض الصواريخ المهاجمة يكلف الاحتلال مبلغ كبير جدا، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

المصدر : سبوتنك