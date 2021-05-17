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الإثنين، 17-05-2021 09:02 ص

سرايا القدس قصفت 3 مدن محتلة بـرشقات صاروخية مكثفة

القدس


الوكيل الإخباري - أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر الإثنين، قصف 3 مدن جنوبي الأراضي المحتلة، بـرشقات صاروخية مكثفة.

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وقالت السرايا، في بيان مقتضب، إنها "استهدفت مدن سديروت ونتيفوت وشعار هنيغف، في محيط قطاع غزة، برشقات صاروخية مكثفة".


وأضافت أن ذلك يأتي "ردا على قصف الاحتلال وإرهاب المدنيين الآمنين في غزة".
من جهته، أعلن جيش الاحتلال، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، تفعيل صافرات الإنذار جنوبي البلاد، في أعقاب إطلاق الصواريخ الفلسطينية.


ومنذ 10 مايو/آيار الجاري، يتواصل تصعيد عسكري وميداني كبير في قطاع غزة، نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على جميع مناطق قطاع غزة، ورد الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه الأراضي المحتلة .

 

الأناضول


 




 

 


 

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