الكشف عن مصير الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم

الوكيل الاخباري- كشف محامٍ فلسطيني، اليوم السبت، عن ظروف الأسرى الأربعة الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد تمكنهم من الفرار من سجن جلبوع.



وقال المحامي خالد محاجنة ، في تصريحٍ صحفي: "إنّه حتى هذه اللحظة لم نستطع الوصول الى معلومات حول ظروف الاسرى المحررين الذي اعيد اعتقالهم.



وأضاف محاجنة: "منذ ساعات الصباح أنا وزملائي الطاقم القانوني في هيئة شؤون الاسرى نعمل من أجل السماح لنا كمحامين زيارة الاسرى في مركز تحقيق المخابرات للاطمئنان عن صحتهم وظروف اعتقالهم منذ يوم أمس.

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وأكمل : "إنّ الأسرى الأربعة ممنوعين من لقاء محام، لافتاً إلى أنّه اليوم بحدود الساعة العاشرة ليلاً سيتم عرض الاسرى الأربعة أمام محكمة الصلح في ريشون لتسيون للنظر في طلب تمديد اعتقالهم, وبتكليف من هيئة شؤون الاسرى سنكون هناك بجانبهم".

المصدر: خبر