اللواء الدويري : المقاومة تدير المعركة وهذا هو الدليل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد الخبير العسكري اللواء فايز الدويري أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لا زالت بخير.



وقال في تدوينه عبر حسابه على موقع "إكس": "بعد مرور ايام طويلة من الحرب الظالمة على غزة ورغم الألم والقتل والتهجير والدمار، ما زالت المقاومة بخير، تؤدي رسالتها في الدفاع عن كرامة الامة وشرفها، وتدير معركتها باقتدار ونجاعة".



وأشار: "ومما يثبت ذلك ما تنشره من فيديوهات وإطلاق الصواريخ على قلب فلسطين المحتلة؛ بعد يوم واحد من زيارة وزير الدفاع الأميركي، الذي تحدث عن اليوم التالي للقضاء على حماس".

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