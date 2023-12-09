شاهد : الدويري ينشر فيديو ويتحدى اسرائيل - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الخبير العسكري فايز الدويري إن القسام نشر تحدياً جديداً؛ أثبتت من خلاله أن المقاومة لا تزال بخير وتتحكم في مسار المعركة.



وقال: الكتائب نشرت : "تل أبيب تحترق والقدس تتحرر بإذن الله" طالباً مشاركة الفيديو على أوسع نطاق.

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تحدي جديد من كتائب القسsام.. يوضح أن المقاومة الفلسطينية وكتائب القسsام لا تزال بخير وتتحكم في مسار المعركة.



الكتائب نشرت .. تل أبيب تحترق.. والقدس ستتحرر بإذن الله.



شاركوا الفيديو على أوسع نطاق وأهزموا العدو وأرفعوا للمعنويات للسماء. شاهد:تحدي جديد من كتائب القسsام.. يوضح أن المقاومة الفلسطينية وكتائب القسsام لا تزال بخير وتتحكم في مسار المعركة.الكتائب نشرت .. تل أبيب تحترق.. والقدس ستتحرر بإذن الله.شاركوا الفيديو على أوسع نطاق وأهزموا العدو وأرفعوا للمعنويات للسماء. pic.twitter.com/Z24m6If1OD December 8, 2023