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يديعوت أحرونوت: 2000 جندي صهيوني مصاب بحرب غزة تم تصنيفهم على أنهم معاقون

السبت، 09-12-2023 05:26 م

شاهد : الدويري ينشر فيديو ويتحدى اسرائيل - فيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الخبير العسكري فايز الدويري إن القسام نشر تحدياً جديداً؛ أثبتت من خلاله أن المقاومة لا تزال بخير وتتحكم في مسار المعركة.

وقال: الكتائب نشرت : "تل أبيب تحترق والقدس تتحرر بإذن الله" طالباً مشاركة الفيديو على أوسع نطاق. 

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