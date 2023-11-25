غزة في اليوم الخمسين من الحرب: التهدئة تدخل يومها الثاني وإطلاق سراح مزيد من الاسرى

الوكيل الإخباري- دخلت التهدئة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الاسرائيلي يومها الثاني بوساطة أمريكية وقطرية ومصرية.

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ومن المقرر الإفراج اليوم عن ١٣ اسيرا لدى المقاومة مقابل ٣٩ اسيرا فلسطينيا في الجزء الثاني من الاتفاقية التي تشمل إطلاق سراح خمسين اسرائيليا مدنيا ومن حملة الجنسيات مقابل ١٥٠ اسير فلسطيني من النساء والأطفال.



وتغيب طائرات الاستطلاع عن سماء جنوب قطاع غزة بشكل كامل فيما تغيب عن سماء مدينة غزة والشمال لست ساعات يوميا.



وتمكنت فرق الإسعاف في اليوم الاول من التهدئة من انتشال عشرات الشهداء من شوارع غزة والشمال بعد استشهادهم منذ ايام وربما أسابيع طويلة دون ان يتمكن احد من الوصول لهم.



واكملت فرق الإسعاف نقل الجرحى من المستشفى الأندونيسي والشفاء إلى مجمع ناصر والمستشفى الأوروبي بخان يونس بعد تراجع الدبابات بعيدا عنهما.



وادخلت مصر نحو ٢٠٠ شاحنة بينها سبع شاحنات تحمل غاز وسولار لقطاع غزة لأول مرة منذ بداية الحرب .



كما عاد إلى قطاع غزة ١٣٤ مواطنا فلسطينيا كانوا عالقين في مدينة العريش المصرية منذ بداية الحرب.



وتساهم كمية الوقود في تشغيل المخابز وتدفق المياه إلى منازل المواطنين في قطاع غزة.



ومنعت إسرائيل النازحين في جنوب القطاع من العودة لمدينة غزة واطلقت النار على اثنين مما تسببت باستشهادهم واصابت ١٥ أثناء محاولتهم العبور على شارع صلاح الدين.



ووصلت أعداد قليلة من النازحين من شمال القطاع إلى الجنوب في اول ايام التهدئة.

وكالة معا الفلسطينية