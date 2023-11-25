السبت 25-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الهلال الأحمر الفلسطيني: تسلمنا 196 شاحنة مساعدات إغاثية عبر معبر رفح

استشهاد طبيب واصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية جنوب جنين

الأردن يرسل طائرة جديدة من المواد الطبية والصحية والغذائية المخصصة للأطفال في قطاع غزة

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم: 40.6 دينار لعيار 21 و36.2 دينار لعيار 18

تحذير هام من حركة حماس

جيش الاحتلال لسكان غزة: لا تتجهوا شمالاً ولا بحراً - فيديو

الصين : الدخول بدون تأشيرة لمواطني 6 دول اعتباراً من الشهر المقبل

حماس تفاجئ العالم - صورة

رويترز : 400 ألف وفاة تقريباً بسبب تلوث الهواء في اوروبا عام 2021

ترقب عودة مئات الفلسطينيين إلى غزة عبر معبر رفح اليوم

عاجل

استشهاد طبيب واصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية جنوب جنين

السبت، 25-11-2023 09:18 ص

غزة في اليوم الخمسين من الحرب: التهدئة تدخل يومها الثاني وإطلاق سراح مزيد من الاسرى

403538


الوكيل الإخباري- دخلت التهدئة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الاسرائيلي يومها الثاني بوساطة أمريكية وقطرية ومصرية.

اضافة اعلان


ومن المقرر الإفراج اليوم عن ١٣ اسيرا لدى المقاومة مقابل ٣٩ اسيرا فلسطينيا في الجزء الثاني من الاتفاقية التي تشمل إطلاق سراح خمسين اسرائيليا مدنيا ومن حملة الجنسيات مقابل ١٥٠ اسير فلسطيني من النساء والأطفال.


وتغيب طائرات الاستطلاع عن سماء جنوب قطاع غزة بشكل كامل فيما تغيب عن سماء مدينة غزة والشمال لست ساعات يوميا.


وتمكنت فرق الإسعاف في اليوم الاول من التهدئة من انتشال عشرات الشهداء من شوارع غزة والشمال بعد استشهادهم منذ ايام وربما أسابيع طويلة دون ان يتمكن احد من الوصول لهم.


واكملت فرق الإسعاف نقل الجرحى من المستشفى الأندونيسي والشفاء إلى مجمع ناصر والمستشفى الأوروبي بخان يونس بعد تراجع الدبابات بعيدا عنهما.


وادخلت مصر نحو ٢٠٠ شاحنة بينها سبع شاحنات تحمل غاز وسولار لقطاع غزة لأول مرة منذ بداية الحرب .


كما عاد إلى قطاع غزة ١٣٤ مواطنا فلسطينيا كانوا عالقين في مدينة العريش المصرية منذ بداية الحرب.


وتساهم كمية الوقود في تشغيل المخابز وتدفق المياه إلى منازل المواطنين في قطاع غزة.


ومنعت إسرائيل النازحين في جنوب القطاع من العودة لمدينة غزة واطلقت النار على اثنين مما تسببت باستشهادهم واصابت ١٥ أثناء محاولتهم العبور على شارع صلاح الدين.


ووصلت أعداد قليلة من النازحين من شمال القطاع إلى الجنوب في اول ايام التهدئة.

 

وكالة معا الفلسطينية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
00

الهلال الأحمر الفلسطيني: تسلمنا 196 شاحنة مساعدات إغاثية عبر معبر رفح

0rn9e-1661431334-1697621035

معتقلان من جنين يدخلان عاما جديدا في سجون الاحتلال

22

استشهاد طبيب واصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية جنوب جنين

2

الأردن يرسل طائرة جديدة من المواد الطبية والصحية والغذائية المخصصة للأطفال في قطاع غزة

شعار-حماس-1

تحذير هام من حركة حماس

00101101

جيش الاحتلال لسكان غزة: لا تتجهوا شمالاً ولا بحراً - فيديو

أخبار متعلقة
112023257658696286842

الاحتلال يكشف عن عدد المحتجزين لدى حماس

٦٦٦٦٦

هنية: ارتكاب الاحتلال للمجازر يعبر عن مأزق قواته البرية

ط

اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال جنوب حي الزيتون بغزة

66666

حماس تكشف حقيقة تحرير مجندة أسيرة بعملية برية

66666

جيش الاحتلال يزعم تحرير مجندة أسيرة خلال عملية برية

ططط

حماس: الاحتلال سيضطر للتعامل مع ملف الأسرى في آخر المطاف