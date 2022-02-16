المستوطنون يواصلون اعتداءهم على رعاة الأغنام شرق بيت لحم

الوكيل الإخباري-واصل المستوطنون، اليوم الأربعاء، اعتداءهم على رعاة الأغنام في قرية كيسان شرق بيت لحم.

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وقال الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان أحمد غزال لـ"وفا"، إن مستوطني "معالي عاموس" المقامة على أراضي المواطنين، جددوا اعتداءهم على رعاة الأغنام سماهر مصطفى عبيات (38 عاما)، وعطا الله إبراهيم عبيات (45 عاما) وهو مريض، والشقيقتين فاطمة محمد عبيات، ونايفة في الثلاثينيات من عمرهما، بالأيدي، وإطلاق الكلاب عليهم وعلى أغنامهم، كما احتجزوا المواطن محمد عبيد الله عبيات.



وأضاف غزال أن اعتداء المستوطنين تزامن مع اعتداءات قوات الاحتلال على طلبة مدرسة كيسان المختلطة وملاحقتهم، مشيرا إلى أن اعتداءات المستوطنين أصبحت يومية في القرية.



وفا

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