الاحتلال يخطر بهدم 5 غرف زراعية في بلدة نحالين

الوكيل الإخباري-أخطرت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، بهدم خمس غرف زراعية في بلدة نحالين غرب بيت لحم.

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وأفاد رئيس بلدية نحالين صلاح فنون لـ"وفا"، بأن الغرف الزراعية المستهدفة بالهدم تقع في منطقتي "زعنونة وطور الباطنة" شرق البلدة، وتعود للفلسطينيين: وسيم حاتم غياظة، وإبراهيم محمد نجاجرة، وأمين محمد نجاجرة، وحسن شاكر نجاجرة، وذلك بحجة عدم الترخيص.



يشار إلى أن بلدة نحالين تتعرض منذ مدة إلى هجمة استيطانية تتمثل بهدم منازل وغرف زراعية وأخطار أخرى بوقف البناء والهدم، عدا عن منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.



وفا

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