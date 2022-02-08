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الثلاثاء، 08-02-2022 03:03 م

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين وتستدعي آخر من بيت لحم

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من بيت لحم، واستدعت رابعا لمقابلة مخابراتها.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين محمود ومحمد فواز المشايخ، من منطقة الجداول في مدينة بيت جالا غربا، ويزن آدم حلاحلة (20 عاما)، من منطقة الكركفة وسط بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.


كما واستدعت قوات الاحتلال عبر الهاتف، محمد أسعد خلف نواورة (26 عاما)، من منطقة جبل هندازة شرق بيت لحم، لمقابلة مخابراتها في مجمع مستوطنات "غوش عصيون".

 

وفا

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